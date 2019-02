Londen en Moskou praten na 11 maanden weer op hoog niveau

Britse en Russische regeringsleden hebben elkaar vandaag gesproken in Duitsland. Daarmee is de dialoog op het hoogste niveau tussen beide landen hervat, na elf maanden van diplomatieke stilte sinds de affaire-Skripal. De Britse staatssecretaris voor Europa Alan Duncan en de Russische onderminister voor Buitenlandse zaken Vladimir Titov spraken elkaar in de marge van de veiligheidsconferentie in München. In dat gesprek zou Duncan Rusland hebben opgeroepen om “een andere weg in te slaan” en zich als “verantwoordelijke partner” te gedragen.

Op 4 maart vorig jaar jaar werden de ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in het Engelse Salisbury vergiftigd met het zenuwgif Novitsjok. De Britse autoriteiten zeggen al een hele tijd dat Rusland achter de aanval zit, maar de Russen ontkennen dat. Er ontstond een diplomatieke rel, waarbij langs beide kanten diplomaten het land werden uitgestuurd







Bron: Belga