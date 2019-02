Jupiler Pro League – Sint-Truiden speelt 1-1 gelijk in Zulte Waregem

Sint-Truiden is er zaterdag op de 26e speeldag in de Jupiler Pro League niet in geslaagd de volle buit te pakken op het veld van Zulte Waregem. Het was voor Sint-Truiden al van 12 maart 2011 geleden dat het nog eens konden winnen in Waregem en ook deze keer lukte het niet. Het werd 1-1. Beide ploegen konden wel een aantal kansen creëren, maar bij de rust was het toch nog 0-0. De Fransman Yohan Boli schoot alleen voor doel naast en de Tunesiër Hamdi Harbaoui stootte telkens op een sterke Kenny Steppe. In de 75e minuut kon Stef Peeters er op voorzet van Nil De Pauw dan toch 1-0 van maken, maar niet veel later bracht Sint-Truiden de stand weer in evenwicht. Boli kon alleen doorgaan op een bal van de Spanjaard Luis Garcia en ging rond Sammy Bossut. Sint-Truiden (43 punten) blijft zijn vijfde plaats behouden, met voorlopig vijf punten voorsprong op eerste achtervolger Anderlecht, dat zondag naar Antwerp trekt. Zulte Waregem is twaalfde in de stand.

Ook KV Oostende en Eupen speelden 1-1 gelijk. Oostende begon sterk aan de wedstrijd en kwam in de 35e minuut verdiend op voorsprong via een schot van Robbie D’Haese. Eupen leek beter uit de kleedkamer te komen, maar de dreiging ging vrij snel weer liggen. In de 77e minuut kwam het toch nog langszij: de Japanner Yuta Toyokawa kon de 1-1 eindstand binnen werken op een hoekschop. Uiteindelijk moest Eupen nog even met tien voort. Cheick Keita moest het veld vroegtijdig verlaten, de Franse Malinees pakte in de 82e minuut zijn tweede gele kaart. Eupen springt voorlopig over Moeskroen naar de tiende plek in de stand, Oostende is veertiende.

.







bron: Belga