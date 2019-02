Jupiler Pro League – Charleroi wint dankzij goal in blessuretijd met 1-2 van Kortrijk

Charleroi heeft zaterdag op de 26e speeldag dankzij een goal in de allerlaatste minuut van Jérémy Perbet met 1-2 gewonnen van Kortrijk. Het kan zo de hoop op een plek in de top zes blijven behouden. Bij Charleroi veranderde coach Felice Mazzu niets aan het elftal dat op de vorige speeldag gelijkspeelde tegen KV Oostende. Bij Kortrijk mocht Imoh Ezekiel nog eens starten van Yves Vanderhaeghe, hij kwam in de ploeg in plaats van Teddy Chevalier.

Charleroi kreeg na drie minuten al de kans om op voorsprong te komen, de bezoekers kregen een penalty toegekend. De strafschop van Massimo Bruno werd echter makkelijk gepakt door doelman Sébastien Bruzesse. Daarna was de dreiging voor de thuisploeg. Bij een gevaarlijke hoekschop werd de bal nog net op de lijn gered door Gabriele Angella en een kwartier later kopte Ezekiel op de paal.

De keuze voor Imoh Ezekiel loonde dan toch, de Nigeriaan maakte er kort na rust 1-0 van. In de 64e minuut was het terug de beurt aan Charleroi, Morioka omspeelde Bruzesse die hem onderuit haalde. Scheidsrechter Lothar D’hondt twijfelde niet en gaf een tweede strafschop aan Charleroi. Morioka zelf nam deze keer de penalty en knalde hoog binnen.

De match leek af te stevenen op een gelijkspel, maar Jérémy Perbet maakte er in blessuretijd alsnog 1-2 van. Charleroi blijft achtste in de stand, maar de driepunter brengt de Henegouwers voorlopig wel op gelijke hoogte van de nummers zes en zeven. Dat zijn RSC Anderlecht, dat zondag op het veld van Antwerp aantreedt, en AA Gent, dat zaterdagavond op verplaatsing bij Waasland-Beveren speelt.

bron: Belga