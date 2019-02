Handbal Beneleague – Drie punten voorsprong voor Bocholt

Op de achttiende speeldag van de BeNeleague overtuigde leider Bocholt niet tegen de nummer tien Hurry Up. De magere 32-29 overwinning levert de Limburgers voorlopig wel drie punten voorsprong op in de stand en een ticket voor de final four. Wezet (Europese verplichtingen) en Lions (21-27 winst in Hasselt) zijn daarin mogelijke tegenstanders. Het vierde ticket is voor Aalsmeer (28-21 winst tegen Sasja) of Bevo. Volendam schiet met zijn 19-21 zege op het veld van NeLo weinig op.

Bocholt en Wezet zijn eveneens zeker van deelname aan de play-offs met de Belgische titel als inzet. NeLo, Hasselt en Tongeren (22-27 winst op het veld van Quintus) zijn de kandidaten voor de overige twee tickets. Met nog vier wedstrijden op de teller heeft NeLo twee punten voorsprong op Hasselt en Tongeren.

bron: Belga