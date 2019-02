“God exists, her name is Petrunya” wint twee prijzen van onafhankelijke jury’s op Berlinale

De in België wonende Macedonische regisseur Teona Strugar Mitevska heeft vandaag met haar film “God Exists, Her Name Is Petrunya” twee nevencompetities van het filmfestival van Berlijn gewonnen. De belangrijkste prijzen op het filmfestival worden vanavond nog uitgereikt. “God exists, her name is Petrunya” won de competitie van de oecumenische jury en kreeg ook de prijs van de Duitse filmgilde. De film vertelt het op ware feiten gebaseerde verhaal van een vrouw die eerder toevallig rebelleert tegen een mannentraditie. De prent geldt ook als een van de kanshebbers op een Gouden Beer.

Er werden zaterdag ook al publieksprijzen uitgereikt aan “Systemprenger” von Nora Fingscheidt (publieksprijs van Berlin Morgenpost) en door “Monstri” van Marius Olteanu (publieksprijs van Tagesspiegel). De Amnesty International filmprijs ging naar de Braziliaanse film “Espero tua (re)volta” van Eliza Capai.







Vanavond kent de jury van de Berlinale onder leiding van de Franse actrice Juliette Binoche haar hoofdprijzen, Gouden en Zilveren Beren, toe. Uitgesproken favorieten onder de competitiefilms zijn er op de 69ste editie van het internationale filmfestival van Berlijn niet.

Bron: Belga