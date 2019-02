Geens is N-VA-verwijten over straffeloosheid “spuugzat”

De uitspraken van Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever over de aanpak van de georganiseerde drugsmaffia, vrijdag in Terzake, zijn slecht gevallen bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Volgens De Wever is Justitie “echt het zwakke broertje” in de war on drugs die hij wil voeren. “Elkaar met de vinger wijzen is enkel goed voor de communicatie, niet voor de samenwerking”, zegt Geens in een reactie. Aan de VRT voegt hij eraan toe dat hij het “spuugzat” is die verwijten te moeten horen. “Ik ben het een beetje beu dat men altijd opnieuw het zwakke broertje justitie aanwijst, als men zelf niet doet wat men moet doen.” Geens wijst erop dat hij de inspanningen gedaan heeft die van hem gevraagd werden, terwijl “een partijgenoot van mijnheer De Wever (Jan Jambon, red.) als minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de federale gerechtelijke politie Antwerpen om volk aan te werven”. Het tekort bij de FGP is de voorbije jaren gestegen tot 30 pct, zegt Geens, en de aanwervingen zijn de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken.

De Justitieminister vindt het “een beetje storend” dat die aanval van De Wever komt nu de N-VA uit de regering gestapt is. “Ik heb het gevoel dat Justitie veel meer zijn werk gedaan heeft dan de minister van Binnenlandse Zaken”, aldus Geens. Hij geeft mee dat van de 95 magistraten bij het Antwerpse parket er vandaag 89 aanwezig zijn, en dat er zes vacaturs lopen. Bij het Antwerpse parket-generaal zijn de 24 magistratenposten allemaal ingevuld.

Daarnaast heeft Justitie de havenprocureurs aangesteld, waardoor er nu één team van procureurs is die voor de hele haven bevoegd is. Acht parketmagistraten van Oost-Vlaanden werden hiervoor bevoegd gemaakt voor Antwerpen, en omgekeerd.

bron: Belga