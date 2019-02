Ethiopiër Samuel Tefera verbetert wereldrecord 1.500 meter indoor

De Ethiopische atleet Samuel Tefera heeft vandaag het ruim 22 jaar oude wereldindoorrecord op de 1.500 meter verbeterd. De 19-jarige Tefera snelde in het Engelse Birmingham naar 3:31.04, waarmee hij veertien honderdsten onder de tijd van Hicham El Guerrouj uit 1997 dook. De Marokkaan zette toen in Stuttgart het wereldrecord op 3:31.18. De jonge Ethiopiër veroverde vorig jaar op dezelfde plaats, in Birmingham, al de wereldtitel indoor. Tefera had toen bijna een halve minuut langer nodig voor de 1.500 meter (3:58.19).

De meeste ogen waren vandaag gericht op zijn landgenoot Yomif Kejelcha, die vorige week in New York op de Engelse mijl een fractie boven het wereldrecord bleef dat eveneens op naam van El Guerrouj staat. Kejelcha (21) had aangekondigd in Birmingham de mondiale toptijd op de 1.500 meter te gaan aanvallen, met hulp van wat “hazen”. De favoriet had in de laatste ronde echter geen antwoord op de demarrage van Tefera. Kejelcha zette met 3:31.58 wel een persoonlijk record neer.







Bron: Belga