Alexander Kristoff sprint naar zege in eerste etappe Ronde van Oman

Alexander Kristoff heeft de eerste etappe in de Ronde van Oman (2.BC) gewonnen. De Noor van UAE-Team Emirates was na een vlakke rit van 138 km richting Suhar Corniche in een massasprint sneller dan de Fransen Bryan Coquard (Vital Concept – B&B Hotels) en Nacer Bouhanni (Cofidis). Hij is ook meteen de eerste leider. Amaury Capiot (Topsport Vlaanderen) eindigde als eerste Belg op de negende plaats. De openingsetappe leidde het peloton langs de biljartvlakke kust aan de Golf van Oman. De vluchters van de dag waren Michaël Schär (CCC), Alexis Guerin (Delko Marseille Provence), Emiel Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise) en Sergio Rodriguez (Euskadi-Murias).

Het viertal kreeg langs de kust een maximale voorsprong van 4:25. In het peloton waren het de teams van sprinters Kristoff, Coquard en André Greipel (Arkea – Samsic) die het voortouw namen. Onder impuls van UAE brak het peloton in verschillende waaiers, maar op zo’n 45 kilometer van het einde kwam alles opnieuw samen. De leiders konden daardoor hun geslonken voorsprong van een dikke minuut opnieuw uitbreiden tot twee minuten.







Toen de leiders op 35 kilometer bijna drie minuten bijeen fietsen, sprong Direct Energie mee op de kar om de kloof te verkleinen. Schär mocht dankzij twee gewonnen tussensprinten de gouden leiderstrui voor meest aanvallende renner ophalen na de meet, maar zag stelselmatig zijn voorsprong slinken richting diezelfde streep. De traditionele sprint in Suhar Corniche kwam er, Planckaert was de eerste die terug in het pak belandde.

Pech voor André Greipel echter, die in de laatste tien kilometer af te rekenen kreeg met een lekke band. De Duitse sprinter keerde snel terug in het peloton, maar verschoot ongetwijfeld een pijl te veel. Op vijf kilometer van de streep zat het avontuur voor de moedige leiders erop.

In de massasprint was het Alexander Kristoff die zich tot ritwinnaar kroonde. De Noor nam deel aan alle negen voorbije edities van de ronde in de golfstaat en kon al voor de negende keer zegevieren. Morgen/zondag trekt het peloton voor het eerst de bergen van Oman in. Vanuit Royal Cavalry Oman gaat het 156 kilometer verder naar Al Bustan. Op vijf kilometer van het einde volgt nog de Al Yissah, een klim van 1,4 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9%.

Bron: Belga