Afrikaanse varkenspest – Beschermingszones opnieuw uitgebreid na positief geval

Na de ontdekking van een nieuw geval van Afrikaanse varkenspest bij een everzwijn dat dood teruggevonden is in de bewakingszone, is de Waalse overheid overgegaan tot de uitbreiding van de drie beschermingszones. Dat meldt de Waalse minister van Natuur en Bos René Collin (cdH). Collin heeft zaterdagnamiddag spoedoverleg gepleegd in Gembloux, onder meer met vertegenwoordigers van het kabinet van federaal minister van Landbouw Denis Ducarme.

“Door de ontdekking worden de bufferzone, de observatiezone en de bewakingszone uitgebreid”, aldus Collin. Concreet wordt de bufferzone naar het noorden uitgebreid met 2.900 ha, de observatiezone wordt uitgebreid ten oosten en westen van de bufferzone.

