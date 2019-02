Middagdipje op het werk? Zo voorkom je het

Ben je na de lunch ook zo vermoeid en minder productief? Dan ben je zeker niet alleen. Toch zijn er enkele tips om na je middagpauze productief te blijven.

Je hebt net gegeten en je productiviteit is ver zoek. Dan zitje in een zogenaamde foodcoma, het vermoeide gevoel na het eten. Ons verteringsproces is erg zwaar voor ons lichaam. Wil je een middagdipje vermijden? Houd dan rekening met de volgende tips.

Ontbijt







Ontbijt wordt niet voor niets de belangrijkste maaltijd van de dag genoemd. Kies best voor een voedzaam ontbijt en probeer snelle koolhydraten te vermijden. Die zorgen voor een piek in de bloedsuikerspiegel, waarna er insuline wordt geproduceerd. Dat beïnvloedt dan weer de productie van slaaphormonen. Vermijd ook overeten, het kost je lichaam namelijk veel energie om al dat voedsel te verteren.

Snack overdag

Om dat overeten te voorkomen eet je beter meerdere kleine maaltijden per dag. Zo zit je minder vaak met een hongergevoel. Probeer uiteraard gezond te snacken. Fruit of noten zijn ideaal, suikers vermijd je liever.

Ga naar buiten

Zorg dat je genoeg buitenlucht binnenkrijgt, die geeft je energie. Bovendien kan een gezellige wandeling met de collega’s tijdens je pauze de spijsvertering bevorderen.

Drink voldoende

Vergeet koffie. Drink voldoende water doorheen de dag. Zet een fles water op je bureau zodat je er regelmatig aan herinnerd wordt.

Plan je dag

Plan al je zware taken in de voormiddag. Indien je na al de bovenstaande tips nog steeds last hebt van een middagdipje, kan je de luchtigere taken houden voor dat moment. Op die manier kan je eten verteren zonder dat je er al te veel last van hebt.