Herbeleef je kindertijd: steek eens speldjes in je haar

Is er iemand die nog uit kan aan de modegrillen van de laatste tijd? Het lijkt haast alsof we massaal enkele decennia terug in de tijd willen gaan. Buffalo’s, crop tops, jeans met lage taille en nu ook haarspeldjes. Ons doet het meteen denken aan onze kindertijd, maar volgens de fashionista’s van deze wereld is dat niet per se terecht.

Op de catwalk

Op Instagram heb je het haaraccessoire de laatste tijd waarschijnlijk al zien voorbijkomen. En ook tijdens de modeshows waren ze overal aanwezig. Onder andere Chanel, Versace, Gucci en Alexander Wang stuurden hun modellen ermee de catwalk op. Beetje bij beetje verschijnen ze nu in de winkelrekken zodat ook wij, gewone stervelingen, er eentje kunnen aanschaffen.

Het is een trend die we maar al te graag aan onze outfit zouden willen toevoegen. Want eerlijk is eerlijk, het is toch wel handig als je haar niet constant voor je ogen valt. En dan is zo’n speldje natuurlijk ideaal. De vraag is alleen: hoe draag je zo’n ding? Je wil er immers niet uitzien als een kleuter, maar als een volwassen vrouw die haar zaakjes en stijl op orde heeft.

Zo draag je het

Op het werk kan je best een haarspeld dragen, maar zorg er dan voor dat de rest van je outfit sober is. Dan kan zo’n accessoire net een beetje vrolijkheid toevoegen. Wil je het liever casual houden? Steek er dan een paar verschillende door elkaar in je kapsel voor een speelse look. Voor een date of een avondje op restaurant kies je dan weer beter voor een wat groter, chiquer exemplaar. Steek ongeveer de helft van je haar naar achteren voor een gekleed effect.