Door de pil kunnen vrouwen anderen niet inschatten

De pil is een raar beestje. Wereldwijd zitten zo’n 100 miljoen vrouwen aan het anticonceptiemiddel en toch is er nog weinig geweten over de gevolgen ervan. Wat doet de pil met je gezondheid? En hoe zit het met emoties? Een nieuw onderzoek van de Universität Greifswald schept duidelijkheid.

Complexe emoties

Het onderzoek wordt gevoerd door wetenschappers van de Duitse Universität Greifswald en staat onder leiding van Alexander Lischke. De onderzoekers namen 95 vrouwen onder de loep; 42 van hen namen de pil. “We verwachtten dat de onderlinge verschillen miniem zouden blijken, dus ontwikkelden we een systeem waarbij de deelnemers complexe emoties bij anderen moesten herkennen. Beide groepen hadden geen moeite met voor de hand liggende emoties, maar zij die de pil namen ondervonden moeilijkheden bij de meer complexe.”

Empathie







Ze hadden met name moeite met fierheid, minachting en eigendunk. Onderzoekers wijten dat aan het feit dat de pil invloed heeft op het oestrogeen- en progesterongehalte van de vrouwen. De pil beïnvloedt de hersenen en zorgt ervoor dat zij die het contraceptiemiddel nemen 10% meer moeite ervaren bij het interpreteren van gelaatsuitdrukkingen. En dat heeft dan weer gevolgen voor het vermogen tot empathie. “Meer dan 100 miljoen vrouwen nemen orale anticonceptie, maar toch weten we weinig over de invloed ervan op hun emoties en hun gedrag. Dokters leggen steeds de nadruk op de positieve gevolgen, zoals het plannen van de maandstonden en het verminderen van acné. Maar er zou ook meer nadruk moeten liggen op de negatieve kantjes”, aldus Lischke.

De onderzoekers geven aan dat verder onderzoek nodig is vooraleer er een verandering moet komen in het voorschrijven van de pil. Toch wijst Lischke op het gevaarlijke verband tussen het nemen van de pil en het onderhouden van intieme relaties.