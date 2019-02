Deze steen ligt bovenop het water. En het is geen Photoshop!

Wat kan de natuur toch prachtig zijn. In Siberië heeft een steen zich onder invloed van de weersverschijnselen bovenop een bevroren meer gewerkt.

Het adembenemende tafereel speelde zich af op het Baikalmeer, in het zuiden van Siberië. Het gigantische meer is met zijn 31.500 km² ongeveer even groot als België en daarmee het grootste zoetwaterreservoir ter wereld.







In de zomer schommelt de temperatuur er rond de 14 graden Celsius, in de winter ligt het gemiddelde op -19 graden. Daardoor is het Baikalmeer in de winter volledig bevroren aan de oppervlakte, met een gemiddelde ijsdikte van een meter.

Natuurlijk kunstwerk

De steen in onderstaande foto is op het bevroren water terechtgekomen door de hevige wind. De zon heeft er vervolgens voor gezorgd dat het ijs rond de steen is beginnen smelten.

Maar aangezien de zon niet goed onder de steen geraakt én het net onder de steen kouder blijft dan rond de steen, bevindt hij zich hoger dan de gesmolten ijsoppervlakte. Dat levert een prachtig natuurlijk kunstwerk op.