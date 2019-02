In de metro van Parijs is deze ochtend iemand ernstig gewond geraakt na te zijn overgoten met iets vloeibaars, mogelijk een zuur. Dit heeft de krant Le Parisien gemeld. Het incident gebeurde even voor 07.00 uur in het metrostation Lyon op lijn 1 van de Parijse ondergrondse.

Het slachtoffer raakte zwaar verbrand aan de handen en het gezicht, en vecht om in leven te blijven.







De vermoedelijke dader is voortvluchtig.

Bron: Belga