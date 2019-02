Verkiezingen19 – N-VA, CD&V en Open Vld sluiten nieuwe samenwerking na mei niet uit

N-VA, CD&V en Open Vld sluiten een nieuwe Zweedse coalitie na de verkiezingen van 26 mei niet uit, ondanks de val van de federale ploeg eind vorig jaar. Dat bleek vrijdagavond op een kopstukkendebat van Het Laatste Nieuws en VTM in Antwerpen. De partijvoorzitters van de zeven Vlaamse partijen kwamen vrijdagavond samen in de Antwerpse Kinepolis voor een eerste groot kopstukkendebat op honderd dagen van de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 26 mei.

De voorzitters van de Vlaamse partijen die tot begin december federaal in de meerderheid zaten, N-VA, Open Vld en CD&V, sluiten een nieuwe samenwerking na mei niet uit. De Zweedse coalitie viel eind vorig jaar nochtans uiteen na gekibbel over het VN-migratiepact, een dispuut dat ook nu nog nazindert, bleek vrijdag uit enkele bitse woordenwisselingen tussen Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten en N-VA-kopman Bart De Wever.

“Er is geen dermate breuk dat we niet meer kunnen samenwerken. Zeker rond migratie zal dat moeilijk zijn, maar wij willen wel besturen en dat betekent een coalitie vormen”, zei De Wever.

Ook Rutten benadrukte dat de federale partners “zeer goed samenwerkten”. “Onze lijn is recht en het werk is nog niet af. Ik zou dat graag verder willen doen. Maar we zullen zien hoe de partijen zich opstellen.” Een samenwerking met de PS sluiten de liberalen wel uit, net als een communautaire agenda, die N-VA dan weer wél op het voorplan wil. “Ik wil niet nog meer tijd verliezen, ik wil optimisme zien ook om bijvoorbeeld het klimaatprobleem aan te pakken. Ik zie de terugkeer van de PS niet zitten, om opnieuw de klok terug te draaien”, zei Rutten.

CD&V-voorzitter Wouter Beke wil ook “opnieuw een regering maken die van socio-economische dossiers de prioriteit maakt”. Maar ook hij gaf impliciet aan dat dat niet met een communautaire agenda hoeft te zijn. “Ik zie het niet zitten om ons land onbestuurbaar te maken, want daar zijn de Vlamingen het eerste en grootste slachtoffer van.”

Groen-voorzitster Meyrem Almaci, wiens partij de wind in de zeilen heeft in de peilingen, wil na mei vooral besturen. “Alles hangt af van wat je kan realiseren. Wij zijn als partij klaar om te besturen, om met onze zusterpartij (Ecolo, red.) te wegen op en deel uit te maken van de nieuwe regering. Maar dan niet voor de postjes, maar wel om dingen te veranderen.”

Ook John Crombez van sp.a sluit voorlopig geen coalitiepartners uit. “Ons standpunt is zeer simpel: het is dringend nodig om ons sociaal Vlaanderen te herstellen. Als we dat kunnen realiseren, dan doen we dat met partijen met wie we dat kunnen realiseren. Dat is ook wat we in Antwerpen gezegd hebben (waar sp.a met N-VA en Open Vld in een coalitie stapte, red.) Iedereen maakt altijd exclusieven op voorhand, maar het zal al moeilijk genoeg zijn.”

