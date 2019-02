Trump tekent financieringswet

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de financieringswet getekend die het Amerikaanse Congres heeft goedgekeurd. Zo blijft de federale overheid in werking en is een tweede shutdown dit jaar vermeden. Tegelijkertijd riep Trump ook de nationale noodtoestand uit aan de grens met Mexico. Op die manier maakt hij fondsen vrij om de grensmuur te bouwen. Daarvoor zal hij opnieuw de strijd met het Congres moeten aangaan en mogelijk met een hele reeks juridische procedures te maken krijgen.

De federale overheid was gedeeltelijk dicht gedurende 35 dagen in december en januari. Trump had het Congres geëist hem 5,7 miljard dollar te geven voor de bouw van de muur.

Bron: Belga