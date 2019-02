Trump roept nationale noodtoestand uit voor grensmuur met Mexico

De Amerikaanse president Donald Trump zal een verklaring ondertekenen om de nationale noodtoestand uit te roepen en zo de grensmuur te financieren. Dat heeft hij vandaag aangekondigd. “Ik ga een nationale noodtoestand tekenen. Dat is meermaals getekend in het verleden. Het is getekend door andere presidenten vanaf 1977”, zei Trump in de Rose Garden. “Er is zelden een probleem geweest. Ze tekenen het en niemand geeft er om.” Met de noodtoestand wil hij de bouw van een muur op de zuidelijke grens van de Verenigde Staten kunnen financieren. “Iedereen weet dat muren werken”, aldus Trump.

Op die manier wil Trump een “invasie in ons land van drugs, mensensmokkelaars, alle soorten misdadigers en bendes” aanpakken. “We controleren onze eigen grens niet”, zei hij. “We gaan de nationale veiligheidscrisis aan onze zuidelijke grens aanpakken.”







De Democraten hadden al gezegd dat ze het uitroepen van een nationale noodtoestand bij Justitie zouden aanvechten. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, heeft al laten weten “alle wettelijke opties” te zullen bekijken.

Bron: Belga