Spijbelen voor het klimaat – Ook Britse schoolkinderen op straat voor het klimaat

In een vijftigtal steden verspreid over het Verenigd Koninkrijk worden vrijdag voor het eerst duizenden klimaatspijbelaars verwacht. Met de “Fridays for Future” protesteren de studenten tegen “het gebrek aan actie van de overheid om de klimaatcrisis aan te pakken”, zeggen de initiatiefnemers van YouthStrike4Climate. “Dit is onze laatste kans om voor onze toekomst op te komen.” De Britse minister van Onderwijs, Damian Hinds, zegt blij te zijn dat jongeren zich “engageren in cruciale kwesties die hen aanbelangen”, maar roept hen op om niet te spijbelen. “School missen zal het milieu niet helpen. Het enige wat ze zullen bereiken is extra werk voor leerkrachten.”

In ons land bracht Youth for Climate donderdag voor de zesde week op rij duizenden klimaatspijbelaars op de been. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, die in augustus 2018 begon met een schoolstaking voor het klimaat, komt volgende donderdag naar Brussel om de zevende klimaatmars bij te wonen.

Bron: Belga