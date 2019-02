Proximus League – KV Mechelen haalt op veld van Tubeke nog eens zijn klassieke 0-3 overwinning boven

KV Mechelen heeft vrijdag op de 26e speeldag in de Proximus League met 0-3 van Tubeke gewonnen. Het was al de achtste competitiewedstrijd dit seizoen die de Maneblussers met 3-0 of 0-3 wonnen. Tubeke kon een goed halfuur standhouden, maar na 33 minuten bracht Gustav Engvall Malinwa toch op voorsprong. Op slag van rust kwam Nikola Storm (45.) al met de 0-2. Na de rust bezorgde William Togui (61.) KV Mechelen zijn dit seizoen o zo geliefkoosde 3-0 overwinning.

In het klassement van de tweede periode zet Malinwa Beerschot Wilrijk onder druk. Het verschil bedraagt weer drie punten, Beerschot Wilrijk ontvangt zaterdag Roeselare. Na dit weekend volgen nog slechts twee wedstrijden. Tubeke blijft vijfde in de tweede periode, in het algemeen klassement staat het voorlaatste met één puntje meer dan rode lantaarn OH Leuven.

bron: Belga