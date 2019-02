Nederland wil over 14 jaar weer in VN-Veiligheidsraad

Nederland wil net als vorig jaar graag weer in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN). Om concurrenten de pas af te snijden, stelt Nederland zich nu alvast kandidaat voor 2033.

Nederland was in 2018 een jaar lang lid van het belangrijkste VN-orgaan op het gebied van internationale vrede en veiligheid. Dat smaakte naar meer. “Daarom kandideren we ons opnieuw voor een zetel in de Veiligheidsraad, zodat we op het hoogste niveau kunnen meepraten over deze belangrijke zaken”, zegt de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok.

In 2033 komt er een wisselzetel vrij waarop Nederland kans zou maken. Zo’n zetel is voor twee jaar. Afgelopen keer deelden Italië en Nederland die termijn, zodat ze allebei een jaar bij de grote mogendheden in de Veiligheidsraad mochten aanschuiven.







Blok wil rivalen vast duidelijk maken dat Nederland zijn oog op de wisselende zetel van 2033 en 2034 heeft laten vallen. “Zo geef je een signaal af aan andere landen: in dat jaar is Nederland kandidaat, dus als jullie zelf ideeën hebben, doe het dan een jaartje eerder of later.”

België zetelt sinds 1 januari voor een periode van twee jaar in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

bron: Belga