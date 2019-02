Meer dan 900 doden door mazelenepidemie in Madagaskar

Op het Afrikaanse eiland Madagaskar zijn de voorbije maanden al meer dan 900 doden gevallen door een mazelenepidemie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag. De epidemie brak in september 2018 uit en sindsdien zijn al meer dan 66.000 mensen besmet geraakt door de ziekte. Volgens officiële tellingen van de WHO zijn er intussen al 922 mensen gestorven.

De mazelen, een erg besmettelijke ziekte, kunnen bestreden worden door vaccinaties. De WHO heeft samen met lokale autoriteiten intussen een grootscheepse campagne op poten gezet om meer dan 6 miljoen kinderen te vaccineren. Voorts willen ze inspanningen doen om de bevolking voor te lichten over de ziekte en hen negatieve percepties over vaccinaties af te leren.







Op Madagaskar, een voormalige Franse kolonie, leven zo’n 25 miljoen mensen. Het eiland is volgens statistieken van de Verenigde Naties één van de 30 armste landen ter wereld.

In 2018 waren er wereldwijd 229.000 gerapporteerde gevallen bekend van mazelen, aldus de WHO. Ook in Europa is de ziekte nog in opmars. In 2018 is het aantal besmettingen bijna verviervoudigd: van 21.315 naar 82.596 gevallen. Oekraïne is met ruime voorsprong het zwaarst getroffen land, met meer dan 53.000 gevallen. Daarna volgen Servië (5.076), Israël (2.919), Frankrijk (2.913) en Italië (2.517). België gaat wel tegen de trend in. In ons land werden vorig jaar 120 besmettingen genoteerd, tegenover 369 in 2017.

Bron: Belga