Macron roept 11 maart uit tot dag ter ere van slachtoffers van terrorisme

De Franse president Emmanuel Macron heeft, in navolging van een soortgelijke Europese herdenkingsdag, 11 maart uitgeroepen tot een nationale dag ter ere van de slachtoffers van terrorisme. De datum van 11 maart verwijst naar de dodelijkste aanslag van jihadisten in Europa, namelijk die van 11 maart 2004 in Madrid. Die terreurdaad kostte toen aan 191 mensen het leven. “Deze beslissing beantwoordt aan de verzoeken van de vele slachtoffers en van de verenigingen die hen begeleiden en vertegenwoordigen”, meldt het Elysée. “De eerste plechtigheid wordt op 11 maart 2020 georganiseerd in nauw overleg met de verenigingen van en voor slachtoffers”, klinkt het.

Het landelijke eerbetoon aan de slachtoffers van aanslagen in Frankrijk en aan de Franse slachtoffers van aanslagen in het buitenland vindt symbolisch plaats op dezelfde dag als de Europese dag voor de slachtoffers van terrorisme, vervolgt het Elysée. Met het initiatief komt Macron tegemoet aan een belofte die hij deed op 19 september, toen hij deelnam aan een eerbetoon voor terreurslachtoffers, georganiseerd door twee Franse organisaties.







Bron: Belga