Laatste nieuwe Antwerpse burgemeester legt eed af bij gouverneur

In Antwerpen heeft vandaag de 69ste en allerlaatste burgemeester na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober de eed afgelegd bij provinciegouverneur Cathy Berx. Dis Van Berckelaer uit Borsbeek, van de lokale kartellijst Iedereen Borsbeek, kan pas nu officieel beginnen aan zijn termijn omdat de coalitie met N-VA pas in de loop van januari rond geraakte. Aangezien hij ook al uittredend burgemeester was, vormde dat in de praktijk echter geen probleem. Iedereen Borsbeek en N-VA deden er drie maanden over om tot een bestuursakkoord te komen, hoewel er eigenlijk geen andere mogelijkheden waren aangezien Vlaams Belang de enige andere partij met verkozenen was. Vooral over de verdeling van de schepenmandaten was er echter heel wat discussie. Uiteindelijk mocht Van Berckelaer zijn sjerp behouden en werd er flink gegoocheld met de duur van de mandaten – verschillende schepenen zullen niet de hele legislatuur in functie blijven. Het schepencollege legde eind januari de eed af, voor burgemeester Van Berckelaer duurde de procedure iets langer.

Borsbeek was de laatste Antwerpse gemeente zonder “nieuwe” burgemeester, maar binnenkort is er toch nog een eedaflegging bij de gouverneur. Koen Van den Heuvel (CD&V) moet immers al stoppen als burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands omdat hij Vlaams minister geworden is ter vervanging van partijgenote Joke Schauvliege. Peter Van Hoeymissen (CD&V), tot voor de fusie burgemeester van Sint-Amands, wordt waarnemend burgemeester.







bron: Belga