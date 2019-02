Jupiler Pro League – Standard wint in eigen huis van Lokeren en wordt voorlopig derde

Standard heeft vrijdag op de 26e speeldag in de Jupiler Pro League met 3-1 gewonnen van rode lantaarn Lokeren. De Rouches komen op gelijke hoogte met nummer twee Club Brugge in het klassement, de situatie van Lokeren op de laatste plaats is weer wat uitzichtlozer. Bij Standard keerde Renaud Emond terug uit blessure, maar het was Lestienne die na zeventien minuten Razvan Marin diep stuurde voor de openingstreffer. Hij liet de open doelkans niet onbenut. Een dik kwrrtier later kwam Mpoku vanop links met een uitstekende voorzet op Lestienne, die mooi in de rechterbovenhoek plaatste: 2-0 na 33 minuten.

De dubbele voorsprong leek te volstaan voor de mannen van Michel Preud’homme, want Standard kwam slap uit de kleedkamer. Ochoa moest alert reageren op een schot van Olivier Deschacht, maar tegen de gang van het spel in maakte Emond (69.) er toch 3-0 van op aangeven van Carcela. Zes minuten later volgde alsnog het verdiende doelpunt voor Lokeren: Deschacht kopte een hoekschop voorbij Ochoa. Verder geraakte Lokeren niet meer.

In het klassement wipt Standard over Antwerp naar de derde plaats. De Luikenaars hebben 46 punten, evenveel als nummer twee Club Brugge en ééntje meer als Antwerp. Voor Lokeren gaat het er steeds benauwder uitzien. De kloof met Waasland-Beveren blijft vijf punten bedragen, er resten nog maar vier wedstrijden.

bron: Belga