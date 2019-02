India beticht Pakistan van betrokkenheid bij aanslag

India beschuldigt Pakistan van betrokkenheid bij de aanslag op Indiase paramilitairen in Kasjmir. Bij die aanslag kwamen minstens veertig mensen om het leven. India beschikt naar eigen zeggen over onweerlegbaar bewijs dat het buurland “direct betrokken” was, zo zei minister van Financiën Arun Jaitley vandaag aan de pers. De Indiase veiligheidstroepen zullen de nodige stappen ondernemen “om ervoor te zorgen dat degenen die deze afschuwelijke terreurdaad hebben gepleegd, net als degenen die deze daad actief ondersteunden, een hoge prijs betalen”, aldus Jaitley. De Indiase premier Narendra Modi kondigde aan dat er “een gepast antwoord” zou volgen.

De VS riepen Pakistan op hun beurt in een mededeling van het Witte Huis op om geen steun of onderdak te verlenen aan terreurgroeperingen.







Islamabad zelf ontkent ten stelligste dat het op welke manier dan ook betrokken was.

De aanslag van gisteren, volgens media de dodelijkste op Indiase veiligheidstroepen in dertig jaar, was gericht tegen een konvooi van de Central Reserve Police Force en gebeurde op een snelweg in het district Pulwama, een bolwerk van islamistische militanten. Volgens de politie reed een jongeman met zijn auto geladen met 450 kg explosieven tegen een bus uit het konvooi dat de militairen naar Srinagar bracht.

Het bloedbad werd inmiddels opgeëist door de uit Pakistan afkomstige islamistische groepering Jaish-e Mohammad.

India en Pakistan strijden al sinds het begin van hun onafhankelijkheid van Groot-Brittanië in 1947 om de controle over de Kasjmirvallei in het westen van de Himalaya. Het Indiase deel van Kasjmir begon midden jaren tachtig een separatistische opstand, waarbij al meer dan 45.000 mensen zijn omgekomen.

Bron: Belga