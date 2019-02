Gedaan met subidies voor nieuwe windmolenparken

Nieuwe windenergieparken in de Noordzee zouden in principe zonder één euro subsidies gebouwd moeten worden. Dat plan van minister voor Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) kreeg vandaag groen licht op de ministerraad. De Backer besliste eerder al om de capaciteit van de windmolenparken op zee te verdubbelen. Tegen 2030 komt er een extra zone van iets meer dan 280 vierkante kilometer. De windmolens moeten in totaal 4 gigawatt aan energie opwekken, “het equivalent van één kerncentrale en goed voor 10 tot 15 procent van de energiebehoefte”, illustreerde De Backer op een persconferentie na de ministerraad.

De Open Vld’er heeft nu ook een nieuw financieringssysteem bedacht. Dat kreeg vrijdag groen licht van zijn collega-ministers. Bedoeling is om de subsidiekraan volledig dicht te draaien en over te stappen op een ‘tenderingsysteem’. Concreet moet dan een marktbevraging gebeuren onder alle kandiaat-bouwers, om te zien wie het windmolenpark aan de laagste prijs kan bouwen, legt De Backer uit. “We laten de markt spelen om de windmolens op zee aan de meest marktconforme manier te bouwen, de subsidies te beperken en de laagste prijs te garanderen voor de consument. Op termijn kunnen er zo windmolens op onze Noordzee gebouwd worden zonder één euro subsidie”, maakt de minister zich sterk.







De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor die aanpak. Nu moet ook nog het parlement zijn zegen geven. “Ik hoop op brede steun om dit tot een goed einde te kunnen brengen”, zei De Backer. “Dan moet de volgende regering alleen nog de startknop induwen om onze offshore windenergie te verdubbelen. We zetten daarmee een grote stap voor het klimaat.”

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) kondigde vrijdag nog aan dat de regering het advies van de Raad van State heeft ontvangen over het wetsontwerp voor het steunmechanisme dat de bouw van gascentrales een duw in de rug moet geven. Die centrales zijn broodnodig om de geplande sluiting van de kerncentrales in 2025 op te vangen. “We gaan dat in de komende dagen samen met experten analyseren”, zegt Marghem. De minister wil het wetsontwerp snel indienen in het parlement, om het steunmechanisme nog voor de ontbinding van de Kamer goedgekeurd te krijgen. “Dit gaat over onze ambities om klimaatopwarming tegen te gaan en om de kernuitstap te realiseren.” Volgens Marghem vormen de offshore capaciteit op de Noordzee en zonne-energie samen met de “flexibiliteit van gascentrales” de “energiemix van de toekomst”.

De minister moet wel nog op zoek naar een meerderheid in het parlement. De regering in lopende zaken heeft daar geen meerderheid, en voormalig coalitiepartner N-VA gaf al aan dat ze niet wil weten van een extra bijdrage van gezinnen op de energiefactuur om het steunmechanisme te financieren. Marghem schat die bijdrage op ongeveer 15 euro per jaar. “We zullen de verschillende politieke formaties consulteren om te zien of er een wil is om de kernuitstap te realiseren, want daarover gaat het uiteindelijk”, zegt Marghem.

Om de kernuitstap in 2025 mogelijk te maken zijn zeven tot negen nieuwe gascentrales nodig. Die vormen een noodzakelijke aanvulling op hernieuwbare energie, omdat de zon nu eenmaal niet altijd schijnt en er niet elke dag wind is.

