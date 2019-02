Franse ambassadeur keert terug naar Rome

De Franse ambassadeur in Rome zal vandaag naar zijn post terugkeren, zo heeft een lid van de Franse regering gezegd. Daarmee wordt de bladzijde omgedraaid in een ongeziene diplomatieke ruzie met de populistische regering van Italië. “Hij keert vandaag terug naar Rome”, antwoordde de Franse minister van Europese Zaken, Nathalie Loiseau, aan de zender RTL op een vraag over ambassadeur Christian Masset.

Parijs riep vorige week Masset terug, omdat de Franse regering verbolgen was over de ontmoeting van de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio met de “gele hesjes” in Parijs. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de stap een “nieuwe en onaanvaardbare provocatie”, bovenop eerdere “herhaaldelijke beschuldigingen, ongegronde aanvallen en extreme verklaringen” van Rome.







Een ambassadeur terugroepen is een scherpe maatregel in de diplomatie en ongewoon tussen twee landen van de Europese Unie. De vorige keer dat Parijs zo’n stap tegen Rome zette, was naar verluidt in de Tweede Wereldoorlog.

Minister Loiseau zei dat president Emmanuel Macron dinsdag een telefoongesprek had met zijn Italiaanse ambtgenoot Sergio Mattarella en dat dit de spanningen tussen Parijs en Rome hielp verminderen. Mattarella is onafhankelijk en niet verbonden met de Vijfsterrenbeweging of de Lega, de regeringspartijen in Italië.

Salvini en Di Maio voeren sinds maanden een woordenoorlog tegen Macron. Ze beschuldigden hem onder meer van kolonialisme in Afrika en het niet verlenen van hulp aan Italië in de migratiecrisis.

Bron: Belga