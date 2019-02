EuroMillions Basket League – Antwerp wint in Hasselt

Op de zeventiende speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling is Antwerp vrijdag met 73-86 gaan winnen op het parket van Limburg United. Bij de rust stonden de bezoekers 36-42 voor, maar vooral in het derde kwart (12-24) werd het verschil gemaakt. Ismaek Bako (15 punten), Tyler Kalinoski (13), Paris Lee (13, 10 assists) en Jae’sean Tate (12) waren de productiefste Giants. Bij de thuisploeg was Khaliq Spicer (14) het best bij schot.

In de stand is Antwerp derde, op twee punten van Oostende en één van Brussels. Limburg United is zesde.

bron: Belga