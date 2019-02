Elise Mertens stoot door naar finale in Doha

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich vandaag als tweede geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Doha (hard/916.131 dollar). In de halve finales haalde de Belgische nummer één het in drie sets van het Duitse derde reekshoofd Angelique Kerber (WTA 6): 6-4, 2-6 en 6-1 na 1 uur en 48 minuten. Mertens en drievoudig grandslamwinnares Kerber stonden voor het eerst tegenover elkaar op het WTA-circuit.

Mertens staat in de finale tegenover topreekshoofd Simona Halep (WTA 3). De Roemeense versloeg de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 7) met 6-3, 3-6 en 6-4. Halep, die in 2014 het toernooi in Doha won door in de finale Kerber te kloppen, wordt sinds kort gecoacht door Thierry Van Cleemput, de ex-coach van David Goffin.







De 23-jarige Mertens gaat in haar zesde WTA-finale op zoek naar een vijfde WTA-titel. De 27-jarige Halep, net als Kerber een voormalig nummer één van de wereld, staat voor de 34e keer in de finale van een WTA-toernooi. Ze heeft 18 WTA-titels op haar palmares. Mertens en Halep namen het twee keer eerder tegen elkaar op. Vorig jaar was Halep zowel op Roland Garros (6-2, 6-1) als in Madrid (6-0, 6-3) duidelijk te sterk in twee sets.

Bron: Belga