Brexit zonder akkoord blijft een optie, zegt Britse minister

De Britse regering wil een brexit zonder akkoord (“no deal”) niet als optie uitsluiten. Dit heeft de Britse minister Andrea Leadsom, bevoegd voor parlementaire kwesties, vandaag op BBC-radio gezegd. Premier Theresa May leed gisteren een nederlaag in het parlement bij een stemming over verdere stappen naar de exit uit de Europese Unie. De brexit-hardliners in haar partij volgden haar niet uit vrees dat May voor de eis plooit een brexit zonder akkoord in alle gevallen te verhinderen.

Groot-Brittannië wil de EU op 29 maart verlaten, maar het is nog altijd volkomen onduidelijk hoe May in het parlement een meerderheid wil krijgen achter het uittredingsakkoord dat ze met de EU bereikte. Bij een eerste stemming half januari lukte het haar helemaal niet. Wanneer er een tweede stemming komt, is nog niet beslist.







Als het brexitakkoord niet geratificeerd wordt tegen 29 maart, dreigt een “no deal”-scenario met chaotische gevolgen voor de economie en andere domeinen van het leven. Een uitstel van de brexit heeft de regering tot dusver krachtig afgewezen.

Bron: Belga