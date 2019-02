Belgen in het buitenland – Lyon wint, maar Jason Denayer valt uit met liesblessure en dreigt Barcelona te missen

Lyon heeft vrijdag op de 25e speeldag van de Franse Ligue 1 met 2-1 van rode lantaarn Guingamp gewonnen. Rode Duivel Jason Denayer startte in de basis, maar moest na een uur naar de kant met een liesblessure. Martin Terrier (15.) zette Lyon al vroeg op voorsprong, Felix Eboa Eboa (21.) maakte gelijk voor Guingamp. Nabil Fekir (35.) kwam nog voor de rust met het derde en beslissende doelpunt. In het klassement blijft Lyon derde op dertien punten van leider PSG, Guingamp is met amper veertien punten nog altijd troosteloos laatste.

Denayer werd bij Lyon na 61 minuten gewisseld met een liesblessure. De ernst daarvan moet nog blijken, maar hij lijkt de komst van Barcelona in de Champions League aanstaande dinsdag te gaan missen.

bron: Belga