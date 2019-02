Vijfentwintig landen hebben 100 miljoen dollar hulp voor Venezuela beloofd. Dit heeft de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton gisteren (plaatselijke tijd) na een conferentie van de Organisatie voor Amerikaanse Eenheid (OAE) omtrent humanitaire hulp voor Venezuela in Washington gezegd. Het Zuid-Amerikaanse land kampt met tekorten en ondervoeding. Namens de OAE zei David Smolanksy dat het geld rechtstreeks gaat naar de verzamelpunten voor hulp nabij de grenzen van Venezuela, met name in Brazilië, Colombia en het eiland Curaçao.

De Britse miljardair en stichter van het Virgin-imperium Richard Branson van zijn kant plant een benefietconcert in Colombia om de wereld bewust te maken van wat er in Venezuela gaande is en om fondsen voor humanitaire hulp in te zamelen. Hij zegt dat onder meer de zelf uitgeroepen interim-president Juan Guaido hem daartoe heeft verzocht.







Het concert, dat over de hele wereld live te zien zou zijn, zou plaatsvinden in de grensstad Cucuta waar hulp voor het Venezolaanse volk zich opstapelt. De Venezolaanse president Nicolas Maduro wil de hulp niet binnenlaten omdat hij er een voorwendsel voor een militaire interventie in ziet.

Guaido zegt dat de hulp niettemin op 23 februari zal binnenkomen. Het concert met internationale en regionale acts is voor 22 februari gepland.

Branson wil op zestig dagen tijd 100 miljoen dollar bijeenbrengen en ijvert voor het openstellen van de grens.

