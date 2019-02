15/2

Ter gelegenheid van valentijn slaan De Panne, Koksijde en Nieuwpoort de handen in elkaar voor een groot liefdesfeest. Rijd mee met de kus-tram, hernieuw je huwelijksgeloften op het strand of neem een knuffelduik in de ijskoude zee. Of, onze persoonlijke favoriet: haal je mooiste jurk en je beste pak uit de kast voor het Venetiaans dansbal. Een liveband voorziet gepaste muziek, de professionals leren jullie de juiste pasjes en zo zweven jullie moeiteloos over de dansvloer. Wie nog op zoek was naar de perfecte date voor valentijn kan meteen naar de kust vertrekken.

triootjeaandewestkust.be