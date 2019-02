Vanaf nu loop je nooit meer verloren met Google Maps

Google Maps is voor velen van ons de redder in nood. Dankzij de handige app hoeven we er niet langer reusachtige kaarten of andere onhandigheden bij te halen. Verloren lopen doen we desondanks allemaal wel nog eens, maar dat is binnenkort verleden tijd.

Augmented reality

Google kondigde het nieuwtje al aan in 2018: er zou een augmented reality-optie worden toegevoegd aan de app. Dat betekent concreet dat je smartphone gebruik maakt van je camera om je de weg te wijzen. Het enige wat je moet doen is je telefoon voor je houden en dan verschijnen er op de ene helft van het scherm live pijltjes die je tonen waar je naartoe moet. De andere helft blijft voorbehouden voor de ‘normale’ kaart. Dat betekent dat je nog minder reden hebt om te laat te komen “omdat je de weg kwijt was”.

Ongelukken vermijden







Een aantal uitverkorenen hebben nu al de kans gekregen om de nieuwigheid uit te testen. Onder andere David Pierce van ‘The Wall Street Journal’ mocht vrijuit z’n mening geven. “Het is alsof Google je in het echte leven een weg toont die niemand anders ziet. Al is het wel niet de bedoeling dat de augmented reality-functie de gewone manier van navigeren volledig overneemt”, aldus Pierce. Om ongelukken te vermijden, verdwijnt de live kaart na enkele minuten van het scherm. Kwestie van niet urenlang zonder opkijken op je telefoon te staren.