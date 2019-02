Moeder springt voor zoontje om pijl van kruisboog te onderscheppen

Een Amerikaanse moeder heeft haar leven op het spel gezet om haar 14-jarige zoon te redden. Een pijl uit een kruisboog was voor hem bedoeld, maar de moeder sprong voor hem en kreeg de pijl in het aangezicht. Ze kan het verhaal gelukkig navertellen.

Janet Partain woont in Arkansas en merkte dat er een ongewenste bezoeker in haar huis was geweest. Ze wist meteen dat het om een oude bekende ging, ene Joseph Avellino. Die was net vrijgekomen uit de gevangenis, maar de twee kenden elkaar al een tijdje.

Leven van zoon gered







Janet besloot maandag om naar het huis van Joseph te rijden en hem met de diefstal te confronteren. De 34-jarige moeder nam haar 14-jarige zoon en twee neefjes mee.

Toen ze arriveerde aan het huis van Joseph, maakte ze hem duidelijk dat ze niet wilde dat hij nog op haar eigendom kwam. “Ik ga jullie allemaal neerschieten”, reageerde de 34-jarige man dreigend. Vervolgens richtte hij zijn kruisboog op het zoontje van Janet, die hem uit de weg duwde en de pijl in het aangezicht kreeg.

Heldin

Toch bleef de moedige vrouw overeind en slaagde ze erin om naar het ziekenhuis te rijden. Daar werd ze meteen behandeld en buiten enkele hechtingen aan haar kaak, houdt ze gelukkig niet te veel over aan het levensgevaarlijke tafereel.

De vrouw werd als heldin gelauwerd op haar Facebook. “Als ik zeg dat ik een kogel of wast dan ook opvang voor mijn kinderen, meen ik dat. En dat heb ik gedaan”, reageerde ze onder meer.