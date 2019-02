IN BEELD. Miley Cyrus onthult romantische huwelijksfoto’s

Ter ere van Valentijnsdag heeft Miley Cyrus nog meer zoetsappige foto’s van haar bruiloft met Liam Hemsworth gedeeld op Instagram . Het stel trouwde drie maanden geleden, maar heeft al zo’n tien jaar een knipperlichtrelatie.

Vrienden van het koppel plaatsten in december al video’s en foto’s waarop we hen een huwelijkstaart te zien was. Er hingen ook ballonnen waarop ‘Mr. en Mrs’ te lezen stond. Dit was genoeg bewijs voor veel fans, maar het stel bevestigde het nieuws pas drie dagen later door middel van een paar Instagram foto’s.







(Lees verder onder foto.)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miley Cyrus (@mileycyrus) le 26 Déc. 2018 à 12 :49 PST



Aangezien hun drie maanden-jubileum toevallig op Valentijnsdag valt, besloot Miley wat extra’s aan haar fans te tonen. Op de fotoreeks zien we drie kiekjes van het stel tijdens de ceremonie thuis en drie foto’s van Miley in een trouwjurk, inclusief boeket. “Dankjewel dat je altijd naar beneden buigt om met me te knuffelen… Ik beloof je dat ik altijd op mijn tenen zal staan om je halfweg te ontmoeten! Ik hou van je, Valentijn!”, aldus Miley.

Voir cette publication sur Instagram My Valentine every single day ❤️ @liamhemsworth Une publication partagée par Miley Cyrus (@mileycyrus) le 14 Févr. 2019 à 12 :45 PST

Voir cette publication sur Instagram L❤️VE YOU Valentine @liamhemsworth Une publication partagée par Miley Cyrus (@mileycyrus) le 14 Févr. 2019 à 12 :55 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miley Cyrus (@mileycyrus) le 14 Févr. 2019 à 12 :58 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miley Cyrus (@mileycyrus) le 14 Févr. 2019 à 12 :59 PST