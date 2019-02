“Ik brak in bij mijn ex om mijn naaktfoto van zijn telefoon te wissen”

Een 30-jarige Australische vrouw heeft in een column toegegeven dat ze bij haar ex thuis inbrak om haar naaktfoto van zijn telefoon te halen. De dame had schrik dat hij verkeerde dingen zou doen met het kiekje.

Jana Hocking schrijft regelmatig columns voor de Australische website Whimn. In haar meest recente schrijfsel blikt ze terug op een memorabele avond van enkele jaren geleden.

Stiekem door het venster







Jana had net een punt achter haar relatie gezet, maar ze wist dat haar ex nog een naaktfoto van haar had waarop haar blote borsten te zien waren. Omdat haar ex het einde van hun relatie niet goed verteerd had, vreesde ze dat hij de bewuste foto uit wraak zou delen met de wereld. Dus besloot ze om iets te doen wat ze nooit van zichzelf verwacht had dat ze het zou doen.

Ze reed op een avond naar zijn huis en wachtte tot het laat genoeg was zodat hij zeker aan het slapen zou zijn. Ze kroop het venster van zijn kamer binnen, nam zijn telefoon en zocht de bewuste foto. Vervolgens verwijderde ze het kiekje en maakte ze zich uit de voeten.

Zwak moment

Haar gewaagde actie zette haar aan het denken. “Moeten vrouwen zoveel doorstaan om zichzelf te beschermen tegen het internet? Natuurlijk wilde ik niet dat mijn naaktfoto ooit door iemand anders gezien zou worden, maar daar stond ik niet bij stil toen ik hem de foto stuurde. Wat we delen met iemand op een moment dat – laten we eerlijk zijn – de hormonen de pan uit swingen, kan een enorme impact hebben op ons leven. Ik heb jammer genoeg meer dan genoeg expliciete foto’s van vrouwen gezien op de telefoon van enkele mannelijke vrienden. En ik ben er zeker van dat die vrouwen dat nooit gewild zouden hebben”, vertelt ze.

Geen herkenbare details

Met haar boodschap bedoelt ze niet dat vrouwen nooit meer een sexy foto naar hun vriendje mogen sturen, maar ze benadrukt de risico’s die daarmee gepaard gaan. “Uit een onderzoek van het Kinsey Institute is gebleken dat 23% van de mensen tussen 21 en 75 aangaven dat ze naaktfoto’s van hun vriend of vriendin gedeeld hebben met meer dan drie verschillende vrienden. Uiteraard moet een sexy foto naar je vriendje kunnen, maar mijn raad is dat je geen herkenbare details op de foto toont, zoals je gezicht of juwelen”, klinkt het.