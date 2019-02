IEUW. Presentator Fox News: “Ik heb mijn handen al 10 jaar niet gewassen”

Donald Trumps favoriete tv-show, ‘Fox & Friends’, is niet vies van complottheorieën. Dit bleek opnieuw toen presentator Pete Hegseth verkondigde dat hij al jaren zijn handen niet meer heeft gewassen. Maar deze uitspraak zal zelfs de Amerikaanse president hebben doen huiveren. Hij lijdt namelijk aan smetvrees.

De bizarre persoonlijke hygiëne van Hegseth kwam aan het licht nadat een presentatrice hem een oude pizza zag eten en hem daarover aansprak. Daarop antwoordde de Amerikaan dat “bacteriën niet bestaan omdat je ze niet met het blote oog kan zien”. Vervolgens zei Hegseth dat hij al een decennia zijn handen niet meer gewassen heeft. “Op die manier ben ik immuun geworden voor ziektes.” Zijn uitspraken werden op heel wat hoongelach onthaald op sociale media. Hegseth zei achteraf dat het om een grap ging.

Fox News’ @PeteHegseth admits, unprompted, that he hasn’t washed his hands in 10 years.

“Germs are not a real thing,” Pete says. “I can’t see them, therefore they’re not real.” pic.twitter.com/9hsAb9YA9j

— Aaron Rupar (@atrupar) 10 februari 2019