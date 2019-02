Geef jij deze honden een nieuwe thuis?

Mijn naam is Johnny. Ik ben een actief baasje, goed met andere honden, en zeker met mensen! Ik heb wel beweging nodig, baasjes die met mij bezig zijn, om mijn energie kwijt te kunnen. Ik ben een heel lief en aanhankelijk hondje, maar zal pas echt helemaal tot mijn recht komen bij een liefdevolle familie!

Faye (refnr 13221)

Ik ben Faye. Ik ben een heel lieve, zeer aanhankelijke en mensgerichte dame. Ik ben rustig, maar ga ook heel graag wandelen. Ik ben een hond die leeft voor zijn baasje en die onvoorwaardelijke en trouwe vriendschap schenkt… Wie wil een mooie band smeden met mij?

Je kan al onze te adopteren hondjes terugvinden op onze website: www.shin.be. Stuur vervolgens een mail naar [email protected], of bel naar 0474/19.10.75. Voor de adoptie van onze honden vragen we een steunbijdrage van 300 euro. Zijn hierin inbegrepen: medische check-up, tandzorg, vaccinatie, sterilisatie/castratie (vanaf 6m), chip, ontworming, behandeling tegen vlooien en de vlucht vanuit Spanje. Behoudens expliciet anders vermeld, verblijven al onze honden in ons asiel in Spanje.

Meer info over SHIN/ACE (Spaanse Honden in Nood/Animal Care Espana) vind je op www.shin.be.