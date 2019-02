Deze celebreties verloren miljoenen volgers op Instagram in 24 uur tijd

Instagram ‘influencers’ en celeberties hebben een pak volgers verloren op 24 uur tijd. De socialenetwerksite liet weten dat er sprake was van een storing, waardoor het aantal volgers mogelijk niet goed weergegeven werden. Onder andere popster Ariana Grande, Kim Kardashian en Justin Bieber werden getroffen door de bug.

Een dergelijke storing kan wel vaker optreden en is niet iets om je meteen zorgen over te maken. Zodra het probleem achter de schermen is opgelost zou iedereen hun oorspronkelijke aantal volgers weer moeten zien.







(Lees hieronder verder.)

We’re aware of an issue that is causing a change in account follower numbers for some people right now. We’re working to resolve this as quickly as possible. — Instagram (@instagram) 13 février 2019

Wat de bug precies inhoudt laat Instagram niet los. In eerste instantie dachten Instagrammers dat het bedrijf bezig was om de vele aanwezige bots op het platform te verbannen. Dat bleek niet het geval.

Instagram houdt regelmatig een grote schoonmaak, waarbij vooral spamaccounts worden verwijderd. Het kan daarbij gaan om miljoenen accounts, die offline worden gehaald. De bug zou ondertussen al opgelost zijn.