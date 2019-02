De revival van de artisanale friet

Een groot pak frieten met ketchup of mayonaise, welke zichzelf respecterende Belg houdt er niet van? Naast de simpele frietbarakken met diepvriesproducten vind je nu ook hippe zaken die onze nationale trots als een artisanale delicatesse behandelen. Sergio Herman – een Nederlander dan nog – doet de goudbruine staafjes alle eer aan met zijn luxefrituren in Antwerpen en Gent en binnenkort ook in Brussel. Bintje in Elsene serveert enkel frieten van biologische en ongeschilde aardappelen. Nu heeft ook Sint-Gillis zijn eigen artisanale frituur met Patatak.

Janne Vandevelde

Coördinator Metro Weekend







Ex-journalist Adrien Dewez opende deze zaak een paar maanden geleden op het Sint-Gillisvoorplein in Brussel. “Ik droom al lang van een bar met frieten zoals mijn oma die vroeger maakte op zondagmiddag. Frieten zijn onze nationale trots, waarom behandelen we ze dan niet meer zo en serveren frietkoten enkel de diepvriesvariant? Ik ben er trots op dat wij onze (zoeteaardappel)frieten zelf snijden en bakken volgens de regels van de kunst”, vertelt Dewez.

Vegan

Niet alleen de frieten zijn artisanaal, ook de sauzen en snacks zijn zelfgemaakt. De huisgemaakte mayonaise met basilicum, knapperig gepaneerde kip en kroket met Hervekaas zijn niet te versmaden. Ook veganisten komen aan hun trekken, met de zoeteaardappelfrietjes gebakken in plantaardige olie en groentesnacks.

Wie verse producten serveert, kan een Instagramwaardige presentatie niet garanderen. “Als de aardappelen een slecht seizoen kennen, kan ik helaas geen grote frieten verkopen. Gelukkig begrijpen de meeste klanten dat wel”, verzekert Dewez.

Patatak

Sint-Gillisvoorplein 31

1060 Sint-Gillis