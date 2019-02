De kleurrijkste hotspots van Londen

Als je denkt aan een kleurrijke stad, zal Londen niet als eerste in je opkomen. You don’t go there for the weather en met reden. Het is er meestal grauw en grijs en dan is er nog het brexitverhaal… En toch reizen er jaarlijks miljoenen mensen naartoe. Wij zijn benieuwd naar wat de stad te bieden heeft en gaan op zoek naar de kleurrijkste hotspots van deze wereldstad!

Tekst & foto’s door Afrodite Trevlopoulos

Élan Café – Brompton Rd







Als er iets scoort op social media, is het wel deze all pink ontbijt- en lunchplek. Van de zes (!) locaties, worden wij gehypnotiseerd door het Knightsbridge-filiaal. Aan mooie presentaties van drank én eten geen gebrek en ook de smaak mag er zijn. De homemade shakshuka met hummus is fingerlicking good. Als kers op de taart eten we Coconut & Pumpkin cake. Op het menu staat namelijk ‘Eat the rainbow’ te lezen en daar luisteren we met veel plezier naar.

www.elancafe.co.uk

T2 – Regent St

Waar Fortnum&Mason meester is in klassieke theesoorten, is T2 het hippe neefje. Het Australische theemerk is tea done differently en dat proeven we meteen. De Macadamia Brittle – een mix van ananas, cacao en macademianoten – gemixt met melk is de nieuwe warme chocomelk. De Turmeric Ginger Ninja is dan weer de warme variant van een detoxsapje: pikante gember met wortel, kurkuma en… drop! High tea is bij deze een pak cooler geworden.

www.t2tea.com

Wulf&Lamb

Naast felgroene Lamborghinis en heel wat luxeboetieks, tref je in Chelsea ook Pavilion Road. In deze posh buurt van de stad, brunch én dineer je in stijl, maar bij Wulf&Lamb ook volledig plant based. De versheid van deze parel merken we vooral bij de Green Coconut Curry. Deze serveren ze met puree van zoete aardappel en seizoensgroenten. De échte ster van het menu is echter de Mac ‘N’ Cheese. Het is een sidedish, maar hiervoor gaan we zeker terug!

www.wulfandlamb.com

Carnaby

De iconische straten van Soho zorgen al sinds de jaren 60 voor inspiratie bij creatievelingen. De ene na de andere muzikale god hing in de befaamde Carnaby Street en voor punkers, rockers of goths was dit de thuisbasis. Vandaag de dag bieden de veertien straten alles wat je niet kon vinden op Oxford of Regent Street. Eten, shoppen en slapen, het kan er allemaal.

www.carnaby.co.uk

Brick Lane Vintage Market

Shoreditch is volgens ons nog steeds de hipste buurt in Londen en het bewijs vind je in Brick Lane. In het grungy oosten van de stad is aan tweedehandskledij, vinyl platen en redone vintage (n.v.d.r. bewerkte tweedehands kledij) geen gebrek. Je kunt er uren ronddwalen, verdwaalt tussen de kleurrijke kraampjes en shopt je te pletter (gebaseerd op waargebeurde feiten). Heb je je slag niet kunnen slaan? Om de hoek vind je Atika: een victoriaans pakhuis dat werd omgetoverd tot vintage walhalla.

www.vintage-market.co.uk

N°1 Carnaby

Wat als… je kon sporten tijdens het shoppen en daarbovenop nog een lekker hapje kon eten? Op N°1 Carnaby vind je het allemaal onder één dak. Je koopt er een nieuwe sportoutfit bij Sweaty Betty, pikt een yoga- of boksles mee in The Studio en daarna geniet je van een welverdiende Coconut BLT Sandwich bij Farm Girl op de eerste verdieping. Wij skippen echter stap 1 en 2 en gaan meteen voor een lekkere brunch.

www.thefarmgirl.co.uk

Nóg meer hotspots:

Redemption Bar: alcohol zal je hier niet vinden, hoewel de naam dit wel doet vermoeden. Een alcoholvrije sparkling rosé en zwarte aspergerisotto later, hoor je ons niet klagen.

www.redemptionbar.co.uk

Unity Diner: deze vegan topper in Hoxton móet je op je to-dolijst zetten. Een Surf & Turf hotdog met een bakje Dirty Loaded Fries en je vergeet dat je ooit niet vegan was. Let op: reserveren is belangrijk!

www.unitydiner.co.uk

byChloé: de New Yorkse leider in veganistische comfortfood streek twee jaar geleden neer in Covent Garden en is echt een bezoekje waard.

www.eatbychloe.com

AIDA Shoreditch: zoek je nog een leuke werkplek? Bij AIDA kan je co-worken, koffie drinken en heel wat leuke items (voor hem en haar) inslaan!

www.aidashoreditch.co.uk