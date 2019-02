Zweden roept ambassadeur uit China terug en start onderzoek

De Zweedse ambassadeur in Peking is naar Stockholm teruggehaald omdat ze ervan wordt beschuldigd fouten te hebben gemaakt in het geval van haar in China vastgehouden landgenoot Gui Minhai. De Zweed is een van de vijf boekhandelaren in Hongkong die politiek gevoelige boeken over China publiceerden en verkochten totdat ze in 2015 onder vreemde omstandigheden verdwenen. Alle vijf doken in China weer op. Iedereen behalve Gui Minhai is weer op vrije voeten. Een woordvoerster van het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde vandaag dat ambassadeur Anna Lindstedt tekst en uitleg mag komen geven in Stockholm. Er loopt een intern onderzoek naar informatie dat in de zaak Gui Minhai verkeerd was gehandeld.

Stockholm wil van de ambassadeur haar kijk op de dingen horen. Een andere woordvoerster van het ministerie zei dat kon worden bevestigd dat Lindstedt verkeerd handelde. Al het andere zou het onderzoek moeten aantonen.







Kort voor de ambassadeur werd teruggeroepen, had de dochter van Gui Minhau verteld over een “vreemde” ontmoeting met Lindstedt in Zweden. Daar zou de ambassadeur samen met enkele ‘zakenmensen’ zijn opgedoken. De mannen zouden haar hebben aangeboden om te helpen met de vrijlating van haar vader. De dochter moest dan in ruil echter in het openbaar zwijgen over de zaak.

bron: Belga