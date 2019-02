WTA Doha – Elise Mertens voorbij Kiki Bertens naar halve finales

Elise Mertens (WTA-21) heeft zich donderdag voor de halve finales van het WTA-toernooi van Doha (916.131 dollar) geplaatst. De 23-jarige Limburgse deed dat door de Nederlandse Kiki Bertens (WTA-8), vijfde reekshoofd op het hardcourt in de Qatarese hoofdstad, in 1 uur en 30 minuten met 6-4 en 6-3 te verslaan. Om een finaleplaats neemt Mertens het vrijdag op tegen het Duitse derde reekshoofd Angelique Kerber (WTA-6). Die schakelde de Tsjechische Barbora Strycova (WTA-49) in 2 uur en 7 minuten met 1-6, 6-2 en 7-6 (7/4) uit. In de andere halve finale staan de Roemeense Simona Halep (WTA-3) en de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-7) tegenover elkaar.

bron: Belga