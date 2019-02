Vergiftiging Russische dubbelspion – Onderzoekswebsite identificeert derde verdachte

De onderzoekswebsite Bellingcat heeft donderdag laten weten een derde verdachte te hebben geïdentificeerd van de vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Volgens Bellingcat gaat het om een officier van de Russische militaire inlichtingendienst GRU die internationaal operereert onder de naam Sergej Vjatsjaeslavovitstj Fedotov. Maar zijn naam is Denis Vjatsjeslavovitstj Sergejev, een hoge officier van de GRU.

Dezelfde website heeft eerder al twee andere verdachten, ook van de GRU, van de vergiftiging op 4 maart 2018 in het Engelse Salisbury geïdentificeerd. Skripal en zijn dochter hebben het overleefd.

Volgens Bellingcat is de derde verdachte op 2 maart 2018 uit Moskou in Londen geland, enkele uren voor de twee anderen. Wat zijn rol was en of hij al dan niet naar Salisbury is gegaan, kon de website niet zeggen.

De Britse politie wou de nieuwe informatie niet bevestigen en zegt dat het onderzoek nog steeds gaande is.

Londen heeft Moskou ervan beschuldigd achter de vergiftiging met novitsjok te zitten, wat Rusland dan weer krachtig ontkent.

Bron: Belga