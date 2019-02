Veertigtal militairen neemt deel aan oefening in Burkina Faso

Een veertigtal Belgische militairen neemt vanaf volgende week tot begin maart deel aan de oefening Flintlock in Burkina Faso en Mauritanië. De oefening staat onder Amerikaans bevel. In totaal nemen meer dan 2.000 soldaten deel uit meer dan 30 landen, zo werd vandaag uit militaire bron vernomen. Ons land neemt al sinds 2015 deel aan de jaarlijkse oefening. Doel is de capaciteit te versterken van de partnerlanden in de regio om gewelddadige extremistische organisaties het hoofd te bieden, hun grenzen te beschermen en de veiligheid van de bevolking te verzekeren. Ze versterkt ook de samenwerking tussen de special forces van de betrokken landen.

De oefening vindt dit jaar hoofdzakelijk plaats in Burkina Faso, met een vooruitgeschoven sleutelpost in Mauritanië. De Belgische militairen maken deel uit van een gemengd detachement. Dat betekent dat zowel special forces als steuneenheden deelnemen. Ze volgden al een voorbereidende missie in Niger.







bron: Belga