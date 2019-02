“Transfer Hamsik naar Dalian Yifang is rond”, bevestigt advocaat van Napoli

De overgang van Marek Hamsik naar het Chinese Dalian Yifang, de ploeg van Yannick Carrasco, is in kannen en kruiken. Dat bevestigde de advocaat van Napoli gisteravond aan een lokaal radiostation. “Hamsik is sinds 20u30 speler van Dalian”, vertelde Mattia Grassani aan Radio Kiss Kiss, dat uitzendt vanuit Napels. Hamsik wordt morgen in China verwacht. Napoli ontvangt voor zijn aanvoerder 20 miljoen euro.

De transfer van de 31-jarige Slovaakse middenvelder werd vorige week opgeschort omdat er geen akkoord werd gevonden over de modaliteiten voor de betaling. Dat probleem is nu opgelost.







Met Hamsik verliest Napoli, het team van Dries Mertens, een van zijn absolute sterkhouders. Hij voetbalde er sinds 2007, won twee keer de Coppa Italia (in 2012 en 2014) en maakte 121 doelpunten in 520 wedstrijden.

Bij Dalian Yifang ligt voor Hamsik een contract van drie seizoenen klaar. Hij zal er jaarlijks 9 miljoen euro verdienen.

Bron: Belga