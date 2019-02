Tesla kan niet lachen met nationale staking

Door de grote vraag naar Tesla’s Model 3 in Europa, dat via Zeebrugge worden ingevoerd, zal de eindafwerking van de elektrische wagen tijdelijk niet meer gebeuren in de haven maar door Tesla zelf. Dat schrijft Flows, de nieuwswebsite gespecialiseerd in goederenvervoer. Uit goede bron in vernomen dat de nationale staking gisteren in België tot die beslissing heeft bijgedragen. Groot nieuws vorige week. Tesla heeft gekozen voor Zeebrugge als Europese invoerhub. International Car Operators (ICO) verzorgt de behandeling van de elektrische wagens in de haven. ICO wierf honderd tijdelijke werknemers aan voor de afwerking van de Tesla’s. Topman Elon Musk zelf zakte naar Zeebrugge af om alles bij te wonen.

Maar volgens Flows was het bezoek van Musk niet vrijblijvend. Hij zou hebben beslist om wegens de grote vraag het leveringsproces te versnellen. Daarom wil hij alvast tijdelijk de stap van de eindafwerking door ICO overslaan. De voertuigen zouden wel nog bij ICO aankomen, maar sneller verhuizen naar de aflevercentra, waar ze eventueel door eigen mensen van Tesla een laatste eindbehandeling zouden krijgen. Het contract voor het aanmeren van de schepen en een beperkte inspectie bij ICO zou niet ter discussie staan. Een groot deel van de 100 tijdelijken kreeg vandaag te horen dat ze niet meer moeten komen werken.







Uit goede bron verluidt dat de nationale staking gisteren mee heeft bijgedragen tot de beslissing van Tesla. De stakingsdag zorgde immers voor extra vertraging bij de aflevering van de Tesla’s. “De stakingdag heeft niet geholpen”, klinkt het uit die bron.

Door de staking gisteren – uit protest tegen de beperkte stijging van de loonmarge met 0,8 procent – lag de haven in Zeebrugge grotendeels lam.

