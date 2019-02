Steven Vanackere: “Nooit geconsulteerd over de ontvriezing van Libisch geld”

Voormalig minister van Financiën Steven Vanackere benadrukt in een korte mededeling aan Belga dat hij niet geconsulteerd is geweest over de ontvriezing van Libische tegoeden in België. Hij hoopt dat er zo snel mogelijk volledige transparantie komt over de precieze manier waarop deze ontvriezing tot stand is gekomen. Steven Vanackere werd, net zoals andere voormalige ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken, in de media genoemd inzake de ontvriezing van Libische tegoeden in België. Twee miljard aan interesten op Libisch kapitaal is tussen 2011 en 2017 vrijgegeven vanop een rekening bij de financiële dienstverlener Euroclear in Brussel. Waar het geld naartoe is, weet niemand. CD&V’er Vanackere, die intussen directeur bij de Nationale Bank is, wilde tot nu toe niet reageren op een kwestie die het voorwerp uitmaakt van een juridische procedure en waarover het hoofd van de Thesaurie in het Parlement heeft verklaard dat er geen enkele politieke tussenkomst gebeurde.

Na de Pano-reportage over prins Laurent kwam de zaak opnieuw in de actualiteit. Volgens N-VA-Kamerlid Peter Dedecker heeft Steven Vanackere sowieso een probleem. “Er zijn maar twee mogelijkheden: ofwel was hij op de hoogte, en dan is hij mee verantwoordelijk voor het uitbetalen van gelden die mogelijk uitkwamen bij Libische milities die een bloedige burgeroorlog uitvechten. Ofwel was hij niet op de hoogte, en dan kan je daar toch ook serieuze vragen bij stellen. Dan is het bijzonder cynisch dat zo iemand directeur wordt bij de toezichthouder op de banken, die net vereist dat er altijd dubbele handtekeningen worden voorzien”, verklaarde hij donderdagochtend.







De huidige Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) benadrukte eveneens vanochtend dat de Schatkist de autonome bevoegdheid heeft om geld te blokkeren of te deblokkeren. “Dat doet ze volledig autonoom zonder dat een minister daarin tussenkomt. En dat is ook logisch”, aldus De Croo. Die versie werd bevestigd door ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V). “De Thesaurie is een van de meest autonome diensten. Het is helemaal gebruikelijk dat de minister daarin niet gekend wordt”, aldus de CD&V-minister.

bron: Belga