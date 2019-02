Staking De Lijn Limburg – “Akkoord is enorme stap vooruit”

De vakbonden van De Lijn in Limburg zijn zeer tevreden met het resultaat dat donderdag werd bereikt. De Lijn en de vakbonden hebben een akkoord gesloten over de aanpak van de diensten, rusttijden en het ziekteverzuim. De vakbonden en directie van De Lijn bereikten donderdag een compromis over de nodige aanpassingen aan de eerdere voorstellen van de directie. De achterban van de drie vakbonden keurde de aanpassingen goed, waarna het akkoord met de directie werd geofficialiseerd.

“Bij alle vakbonden is het voorstel uaniem aanvaard door de militanten. De mensen waren enorm tevreden met het resultaat”, zegt Geert Witterzeel van ACV. “Dit is uniek. Ik zit al jaren in de sector en dit is de eerste keer dat op papier staat dat chauffeurs in hun dienst 20 tot 30 minuten gewaarborgde pauze hebben. Dat is een enorme stap vooruit.”

Ook vakbond ACOD TBM schaarde zich achter het akkoord. “We zijn tevreden, maar beseffen dat er nog veel werk is op de vloer. Het kader en de goede intentie is er nu wel, dus dat geeft meer kansen op slagen”, reageert Stan Reusen, secretaris van ACOD Limburg TBM. “Een van de belangrijkste punten in het akkoord is dat er een verschil is tussen de theorie en wat er in de praktijk gereden wordt. Bij een rit die systematisch te laat rijdt, zal er in sneller tempo achter de rit een buffer komen zodat de pauze gevrijwaard blijft.”

Het akkoord komt er na dagen van syndicale acties bij De Lijn in Limburg, met hinder voor het busverkeer tot gevolg. Volgens De Lijn en de vakbonden moet het busverkeer in Limburg vanaf morgen/vrijdag weer normaal verlopen.

bron: Belga